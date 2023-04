Para evitar corrupción en PDVSA gobierno pone vigilante que raye las facturas

La estatal venezolana de explotación petrolífera y venta de huevos al por mayor, Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció esta semana la implementación de un nuevo sistema anticorrupción que consta de un vigilante de supermercado que revisará y rayará con su dedo meñique las facturas de compra de la empresa. Con esta novedosa medida, los directivos de la petrolera venezolana intentan reducir el número de operaciones fraudulentas a un dígito menor entre cero y cien millones.

El Coronel Pedro Rafael Tellechea, Presidente de PDVSA, nuevo Ministro de Petróleo y futuro funcionario investigado por actos de corrupción, habló en detalle sobre su nuevo plan “Corrupción Cero o Bueno, Depende”: “Camaradas y Camarados, debido a los recientes actos de corrupción que encontramos en la empresa, desde hoy, tendremos al señor Chicho, un vigilante de supermercado quién se encargará del departamento de Prevención Control y Pérdidas. Este tendrá a su cargo la función de salvaguardar los bienes de la compañía tales como: dinero, bolígrafos, fotos del presidente Maduro, grapas y lingotes de oro. Ya estamos cansados de que unas personas que se tildan de revolucionarios vengan y hagan desastre con nuestra renta petrolera, desde este momento, el que quiera robar se va a tener que enfrentar a Chicho, que con su meñique contralor va a estar pendiente de que más nunca se roben ni un bolívar más ni un bolívar menos de nuestra PDVSA. Se acabaron los lujos, se acabó Dubai, se acabaron las prepagos y también se acabaron las orgías donde a mí no me inviten. Si alguien quiere venir a robar pues primero que me avise a mí o a Delcy, pero jamás nos prestaremos para actos tan perversos como robarnos miles de millones de dólares solo para comprar mocasines Gucci o poner carillas a nuestras prepagos”, finalizaba Tellechea mientras metía una factura de doscientos mil dólares en su caja chica.