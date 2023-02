Alcalde de El Tigre tapa huecos con tubos de pole dance

El alcalde de El Tigre, fundador del Miss Cariñosas y entusiasta número uno de las chicas “chupadélicas”, Ernesto Paraqueima, dió un paso más para convertir su ciudad en el puticlub más grande de Venezuela. Es por eso que utilizó los recursos de la alcaldía tapando los huecos de las calles con tubos de pole dance equipados con sus respectivas “chupadélicas” para advertir y seducir a los conductores.

A través de un video rodeado del 70% de la población de El Tigre en bikini, el alcalde declaró: “Estamos aquí reunidos en la mejor discoteca con camas del país, la cuál claramente no es un burdel, para anunciar que en mi mandato todos los huecos serán rellenados, incluso los de las calles. Ya tapamos los 64 baches que había en las 3 calles de la ciudad con tubos de pole dance porque así cuidamos los vehículos y gozamos al mismo tiempo. Pero eso no es todo, también enviamos paquetes de insumos full de viagra, preservativos y chupadélicas a todos los hospitales para que nuestros enfermos estrenen las caderas nuevas con sus chupadélicas de la patria. Y para los más necesitados, sepan que la caja CLAP este mes vendrá con medio kilo de lentejas, su potecito de rompe colchón y por supuesto otra chupadélica, ¿qué tal? Ya saben, si tienen cualquier inquietud sobre la gestión de gobierno me pueden encontrar en esta discoteca llena de mujeres en bikini que definitivamente no son prepagos”, concluyó Ernesto Paraqueima mientras rifaba un bono de 30 bolívares a un grupo de sexagenarias en hilo.