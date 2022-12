Abuelo racista se compra Yeezy en apoyo a Kanye

Juan Emilio Pérez Ayacucho, un señor de 73 años, descubrió que nunca es demasiado tarde para encontrar un ídolo tras escuchar las más recientes polémicas declaraciones del rapero, productor, y neonazi, Kanye West. 30 segundos le bastaron para convertirse en su fan número uno a nivel mundial -y el único que le queda- por lo que compró unas Yeezy 450 para apoyar al artista, a pesar de que Adidas se desvinculó del rapero.

Tras cubrir a nuestro pasante subpagado con mucha base blanca para evitar inconvenientes con el señor Pérez Ayacucho, tomamos sus declaraciones: “Mijito, yo no he escuchado mucho la música del señor West, pero oí las cosas que dijo y nunca había visto a alguien tan abiertamente racista desde 1945, ¡hacía falta alguien que pusiera las verdades sobre la mesa! De verdad que los tiempos de antes eran mejores, cuando no se veía tanta diversidad forzada por las calles. Por eso es que agarré la platica de la pensión y me compré estas alpargatas que me dijeron que las hace él mismo. Ojalá se lanzara a consejal de Baruta para realizar una limpieza profunda de mi preciado Cafetal” concluyó el señor Juan Emilio, justo antes de infartarse por descubrir que Kanye West es afroamericano.