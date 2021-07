BCV anuncia la creación del Bolívar Super Fuerte Soberano Final Final Este Sí Definitivo.jpg

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este viernes por la mañana la creación de un nuevo Bolívar reconvertido con 6 ceros menos en aras de mejorar la economía y estrenar una nueva familia de billetes que será llamada “Bolívar Super Fuerte Soberano Final Final Este Sí Definitivo.jpg” y que tendrán una duración de 3 semanas de valor antes de que se devalúen.

Calixto Ortega, presidente del BCV, quién llegó al cargo tras desempeñarse correctamente como familiar de un alto funcionario del chavismo, detalló sobre los nuevos billetes que emitirá la institución en agosto de este mes: “Nuestros economistas en muchas de sus reuniones que no eran más que partidas de Pádel en la bóveda del BCV, dieron con la solución al problema de la moneda en Venezuela. ¿Cómo hacer un bolívar que funcione y que no se devalúe en 3 semanas? Pues, es imposible, no hay forma y tampoco es que nuestros economistas son tan buenos, si no no hubiese inflación, en fin, vamos a sacar este Bolívar Bolívar Super Fuerte Soberano Final Final Este Sí Definitivo.jpg que sabemos que no va a durar demasiado, pero, ¿al final qué?, ¿se van a poner a decir que no hay billetes? Paguen en dólares, tacaños”, finalizó Ortega mientras recargaba los cartuchos de la impresora del BCV para que por lo menos los billetes tengan color esta vez.