Explota burbuja que mantenía restaurante flotando en el aire

El pasado mes de diciembre se inauguró en Caracas el primer restaurante flotante del país sostenido por una burbuja comprendida por clientes que son honestos empresarios encargados de sobrefacturar bienes y servicios al estado venezolano. Sin embargo, el pasado 28 de abril, lamentablemente el restaurante tuvo que cerrar sus puertas debido a la explosión de esta pompa de jabón de dinero lavado. Versiones extraoficiales aseguran que el estallido de esta, no sería más que la detención de muchos de los clientes de este restaurante por su implicación en hechos de corrupción.

Jorge Piña, mesonero del emprendimiento aéreo declaró: “Bueno, oficialmente nos dijeron que no está cerrado, sino en mantenimiento por un tiempo. Desde la gerencia nos explicaron que se acabó el jabón en la lavadora entonces la burbuja no se puede mantener flotando en el aire así como así. La verdad es que estos últimos meses no estaba viniendo casi gente, sobre todo porque el 99% de los potenciales clientes no pueden gastarse sus ahorros para comerse unos espaguetis de queso blanco trufados mientras disfrutan de la contaminada atmósfera caraqueña y de sus paisajes que reflejan la hermosa desigualdad social que tenemos en nuestro país. También que, los clientes que sí lo podían pagar ahora están presos por estar involucrados en actos de corrupción de PDVSA o cualquier entidad del estado donde se pueda robar presupuesto público. En fin, esa es toda la información que manejamos por el momento”, finalizó Piña, mientras le pedía una limosna a nuestro pasante subpagado, quien también le iba a pedir una el mesonero.