Turistas llegan al Lago de Maracaibo para experimentar el nado con delfines mutantes de 3 cabezas

El Lago de Maracaibo, conocido por algunos como “el pozo séptico”, cada día atrae más y más turistas a sus exquisitas aguas contaminadas para disfrutar una tarde diferente. Sea paseando en kayak, haciendo spinning sobre un cimiento sin terminar, o descubriendo nuevas especies concebidas por la radioactividad de esta cuenca, siempre es un espacio nuevo para disfrutar. Esta fue la experiencia de Sthephanhie y Barbara DiMarizzccio, unas hermanas italo-caraqueñas que visitaron esta tarde el ancestral cuerpo de agua para ver de cerca la nueva especie nativa del lugar, los delfines mutantes de 3 cabezas.

Luego de equipar a nuestro pasante subpagado con un traje NBQ para protegerlo de la radiación, lo enviamos al lago para entrevistar a los turistas: “Wow, o sea, tipo de verdad que fue una experiencia de locos, yo nunca había visto un delfín tan hermoso en mi vida, literal tenía 3 cabezas malformadas y pedía a gritos que por favor acabaran con su sufrimiento, de verdad que fue super cuchi. Además que cuando estás navegando en el lago tomando champaña y viendo el hermoso puente no hay nada mejor que sentir como las sirenas del lago te están masajeando los pies.O sea, ajá, en serio viajar a otro país como Maracaibo me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, me ha vuelto más espiritual, en especial después de probar este famoso platillo que llaman tumbarrancho. Simplemente son experiencias que no logras vivir en Venezuela. Nosotras tenemos planes de seguir conociendo el mundo, y la próxima semana vamos a viajar al hermoso país de Barinas para visitar el zoológico de la guerrilla”, concluyó DiMarizzccio mientras se le caía el brazo que sin querer se le mojó con agua del lago.