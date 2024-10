El fiscal general de la República y coleccionista de trajes de Zara, Tarek William Saab, emitió esta mañana órdenes de captura contra 18 funcionarios argentinos, los alfajores, Charly García y la Copa del Mundo. Esta medida viene en respuesta a las órdenes de arresto emitidas por la Justicia argentina contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, marcando así una nueva escalada en las tensiones diplomáticas entre ambas naciones, que actualmente se encuentran casi tan tensas como las franelillas del fiscal.

Saab ofreció más detalles durante la última conferencia de prensa del Ministerio Público, la cual convocó únicamente para estrenar ante las cámaras su nueva ronda de baby botox con lágrimas de presos políticos: “Brother, es hora de decirle basta a estos esbirros de la extrema derecha fascista mileista de la mal llamada Buenos Aires, no pueden seguir atacando porque no, me da como arrechera, pues. Por ese motivo emito orden de captura contra todos los funcionarios públicos argentinos que encontré en LinkedIn, pero primordialmente contra la Copa del Mundo, por los crímenes de robo agravado de penales en el Mundial, usurpación de la felicidad de los fanáticos de la vinotinto y simulación punible de victoria contra Francia. Esta solicitud se la voy a enviar directamente a la Interpol cuanto antes, lo que pasa es que hace meses no les llegan los mensajes y como que no tienen foto en WhatsApp. Yo creo que cambiaron de número, pero no sé”, concluyó el fiscal, mientras remitía el caso a la Fiscalía Trigésimosexta de la Circuncisión Judicial del Estado Anzoátegui.