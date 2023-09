Omar Enrique amenaza con cantar en concierto de Ricardo Montaner si no se disculpa con Venezuela

El cantante Omar Enrique, publicó un video en redes sociales criticando la decisión de Ricardo Montaner de volver a Venezuela sin hacerle reverencia al gobierno de Maduro. Enrique, recomendó al cantante evangélico no realizar ningún concierto en el país, porque iría personalmente a arruinarle la noche a todos los asistentes subiéndose a la tarima a cantar sus más grandes éxitos merengueros, los cuales hasta el día de hoy acumulan más de 4 reproducciones entre Spotify y Youtube juntos.

Omar Enrique, reconocido cantante de merengue y empresario afiliado al chavismo, comentó: “Yo todavía me acuerdo que dijiste que Venezuela era muy inseguro hace como 7 años cuando los malandros robaban hasta 67 teléfonos al día, hipócrita. Por eso es que la gente siempre dice que la lengua es el castigo del cuerpo, aquí estoy viendo todos los episodios de Los Montaner para anotarte cada una de tus hipocresías, Montaner, y no te creas que lo estoy viendo por primera vez, ya he repetido la temporada 7 veces para que no se me escape nada. Así que cuidadito con andar haciendo un concierto por ahí, porque me aparezco igual para arruinarlo con mis canciones y me llevo a Aran One para convertirlo en un verdadero crímen de lesa humanidad”, concluyó Omar Enrique, mientras se depilaba las cejas con ayuda de una escuadra.