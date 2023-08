MALDITA SEA: Evangélico aparece en reunión que estaba divertida

Una emocionante reunión en una quinta de Prados del Este, Caracas, fue brutalmente ultimada por el joven David Casas, quien decidió invitar a su amigo evangélico Juan Simón al evento social, desatando la onda expansiva de aburrimiento más fuerte jamás presenciada por el grupo de ciudadanos de 20 años.

Juan Simón, armado con una cañón de faldas de jean hasta los tobillos, arrasó con todas las sonrisas a su paso, por lo que María Daniela, una de las invitadas, se escondió en el baño de la casa a conversar con sus amigas, escuchar reggaeton en audífonos y sorber lo que quedó de anís para salvar lo que quedaba de fiesta. “¿Quién invitó al gallo ese?, hermana, agarró todas las botellas y las botó al suelo mientras gritaba ‘¡fuera Satanás!’, como si él hubiera puesto pa’ la vaca. Además, le volteó la mesa de dominó a Juanpi dizque porque los juegos de azar son malos y luego se echó al piso a llorar en posición fetal cuando escuchó la nueva de Ferxxo. Tengo miedo de que huela mi vape de toronja con sal del Himalaya y me ataque con su biblia. No estoy lista para otro sermón de 3 horas de por qué el sexo anal es un portal al inframundo, a mi si me arde un pelo pero tampoco así”, aseguró María Daniela a sus compañeras antes de armarse de valor y espantar al evangélico con el poder de un videoclip de Arca.