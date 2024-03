INTT recomienda aprender a manejar para evitar accidentes de tránsito

El instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT, emitió un comunicado el día de hoy recomendando que para manejar es recomendable saber manejar, aunque no es 100% obligatorio, siempre y cuando se cuente con al menos $20 por cada alcabala en la ruta.

Esta es solo una de las recomendaciones del INTT para una mejor experiencia de manejo en el territorio nacional, ya que la lista es extensa, e incluye ítems como aconsejar a los conductores no revisar demasiado las historias de tu ex cuando el vehículo exceda los 180 km/h, ya que eso en algunos pocos casos podría ocasionar accidentes o peor aún, que se escape un like. También el comunicado exige a los choferes tener 2 ojos, de los cuales al menos 1 tiene que ser funcional, ya que más importante que ver la profundidad es ver en general.

Esta lista de sugerencias por parte de la institución ha desatado la furia en redes de algunos respetables ciudadanos, los cuales han expresado su descontento en la red social X, anteriormente conocida como Twitter o Xvideos.

“Ya en este país no se puede hacer nada, a este paso la competencia 2024 de motopiruetas en medio de la autopista va a ser un fracaso”, aseguró @TuMotoLoco73

“No sí, ¿qué sigue? ¿que exijan tener licencia de moto para manejar moto?, yo hago carreras desde los 13 años y jamás me ha pasado nada, no puedo hablar por mis pasajeros pero eso es otra historia”, denunció @Yeison_ElJineteSinFrenos

“Eso es un trapo rojo más de la tiranía para distraernos del referéndum revocatorio que evitaron en el 2016”, informó @Señora_MaríaAlejandra_Libertad