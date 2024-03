Alcalde hace 2 arepas para repartir a comunidades más necesitadas

El municipio Caparaguarito del estado Miranda se enorgullece de tener un representante que cumple con sus funciones y vela por el bienestar de la comunidad. El alcalde Federico Marín esta mañana preparó la cuantiosa cantidad de 2 arepas viudas de masa rendida con cal y anunció que las repartirá entre los habitantes más necesitados de la zona.

Mientras le sacaba la masa a las arepas para comerla más tarde con mantequilla, el alcalde de Caparaguarito anunciaba su generoso gesto: “Desde la plaza principal del pueblo de Caparaguarito quiero hacer entrega de estas 4 conchas de arepa, las cuales serán destinadas a la nutrición de la Patria. Yo siempre doy lo mejor de mi y de lo que sobra de mi despensa, para garantizar que no falta ni un poco de concha de arepa en mi municipio. Los últimos 25 años hemos estado en un plan de racionamiento por culpa de la oposición, pero en lo que se solvente la situación capaz hasta le pongo mantequilla a esas arepas, porque así soy yo, generoso, bondadoso y no me importa regalar un poquito de lo que ya era de ustedes pero ahora está en mi casa”, concluyó Marín mientras le pegaba un mordisco a una arepa antes de entregarla porque se le hizo tarde para el almuerzo.