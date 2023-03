Capriles anuncia su candidatura y hace que señora de 60 años se sienta como de 50 otra vez

Los partidos políticos de la oposición venezolana realizarán este 22 de octubre unas elecciones para elegir cuál de los mismo candidatos de siempre será la nueva cara de la oposición, entre los cuales está Capriles Radonski, lo que provocó que la señora Gladys Torres de 60 años se sintiera como cuando tenía 50 y marchaba por su flaco.

Gladys, quien se siente en la flor de su adultez, desempolvó su gorra tricolor y recordó cuando hace 10 años había un camino: “Qué felicidad, yo sí quiero a mi flaco, yo soy desierto, selva, nieve y sudor de marcha. Estoy muy feliz por mi muchacho que no deja de intentarlo a pesar de tener toda su vida haciendo exactamente lo mismo y fallando una y otra vez. Y lo mejor de todo es que no tengo que comprar camisa, ni gorra, ni afiches porque todo los tenía bien guardado desde el 2013. Es como un viaje al pasado, me siento igualita que cuando era joven, ¿y es que quién necesita nuevos liderazgos, propuesta sy estrategias cuando ya tienes una coreografía de Color Esperanza armada?”, finalizó Torres quien ya está ahorrando para un nuevo juego de ollas porque ya sabe lo que viene.