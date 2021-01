28 | No parece, pero estamos mejor | El Cuartico

Lo sabemos, parece que este ha sido el peor año de la humanidad; pero la verdad es que no. Los humanos estamos mejor que nunca y en este episodio revisamos por qué. Usamos como base el libro Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World–and Why Things Are Better Than You Think de Anna Rosling Rönnlund, Hans Rosling y Ola Rosling.

