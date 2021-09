PDVSA pone a la venta petróleo NFT

Grandes corporaciones como McDonald ‘s, Coca-Cola, Pizza Hut y la Panadería La Espiga de Santa Eduvigis han invertido una parte importante de sus recursos en tokens no fungible (NFT). Para no quedarse atrás en esta importante tendencia, el presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, anunció hoy que la empresa estatal comenzará a vender petróleo NFT.

Para cubrir esta historia, enviamos a nuestro pasante subpagado a PDVSA de El Palito; pero como no había nadie ahí —por una explosión o un simulacro de una explosión— tuvimos que enviarlo a PDVSA Cabimas. Lamentablemente tampoco había nadie así que tuvo que llamar por teléfono a PDVSA Caracas, tampoco contestó nadie. Así que durmió una noche en la acera enfrente de la lujosa casa de Asdrúbal Chávez para poder conversar con él, lo que sí logró cumplir a cabalidad: “Yo la verdad no entiendo cómo funciona la cosa esa de infinity o el NFT o FTN o Teflón o qué sé yo, a mi no me pagan por saber, pero por ahí dicen que las acciones aumentan cuando uno invierte en eso. Será hacerlo porque estamos es en quiebra, me da miedo porque no sé si nuestros obreros puedan crear petróleo digital, pero bueno, petróleo del físico tampoco han logrado sacar, así que da igual. Y además, ultimadamente eso tampoco es mi problema. Ahora muévete, que el Jaguar es muy bajito y no puedo pasarte por encima con él, y me da flojera ir a buscar las llaves de la Range Rover” finalizó Chávez mientras corría a nuestro pasante del lugar.