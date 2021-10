Diosdado se hace un abrigo de 101 pugs

El inclemente frío que se ha registrado en los últimos días en la Gran Caracas —con temperaturas que han bajado hasta los 22°C—, obligó al diputado Diosdado Cabello a hacerse un abrigo con 101 perros de la raza pug. Luciendo a la moda y perfectamente abrigado, Cabello bromeó al asegurar que su hermoso sobretodo era “de pedigrí”.

“Compañeros y compañeras, debo admitir que hay un frío en nuestra capital que me tiene temblando pues, pero hoy me llegó el pedido que tanto estuve esperando. ¿Les gusta mi suéter? Lo hice yo mismo con unos pugs ahí que le decomisé a una gente de Los Palos Grandes. Es caliente, es suavecito y sobretodo es de raza”, fue parte de la declaración del diputado Diosdado Cabello, quien calmó las preocupaciones de los presentes al asegurar que no usó un mazo para beneficiar a los pobres perritos: “¡No se sientan mal por estos perros! Ahora están como suelen decir las tías, “en un lugar mejor”. En mis hombros, ¿qué mejor lugar que ese? Igual tengo pensado hacerme otro abrigo, depende de cómo siga la temporada. Estaba pensando en unos dálmatas, pero no sé si por las sanciones pueda conseguirme 100 cachorritos de esos. Estoy investigando, pero les aseguro que escoja la raza que escoja voy a agarrar una que vaya con mi tono de piel y el color de mis ojos. ¿Qué quieren que les diga? Ahora soy un aficionado de la moda”, finalizó Cabello, segundos antes de que se le ocurriera que es excelente idea hacerse un abrigo de 101 toninas.