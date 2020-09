Chama da positivo en envidia tras ver toda la gente que salió en cuarentena

Esta mañana, Alejandra Sánchez dio un diagnóstico positivo para un caso de envidia, después de haber pasado dos días seguidos en contacto cercano con los stories de Instagram de amigos y conocidos yendo a la playa, a fiestas y pasándola bien, mientras ella bebía sola en su casa, cumpliendo la cuarentena.

Sánchez es una caraqueña que siempre le ha tenido fobia a los gérmenes; así que romper la cuarentena nunca ha sido una opción para ella. Nos contó más de su diagnóstico mientras intentaba esconder lo verde de su piel: “Ok, a ver, no culpo a la gente que está aburrida. Sé que ya pasamos la etapa cuando la gente hacía cursos y ejercicio y se bañaba, pero coño. ¿De verdad te vas a ir a la playa ahorita, Juan Manuel? ¿Que ni sabes si vas a tener gasolina para regresarte? ¿Y la otra gafa por allá en México rumbeando todos los días como si nada? No, no, es que no puede ser. O sea, cáete a palos en tu casa como yo, y no andes como un huevón restregándomelo en los close friends cuando tu sabes que yo no salgo. ¿Quiero? ¡Obvio! Ellos pasándola muy chévere y uno aquí responsable y ladillado. Bueno, me empezó a hervir la sangre, pero no quise asumir nada porque me pongo muy paranoica; mi mamá me vio la cara de fúrica y llamó a mi doctora para que me hiciera un examen cortico esta mañana. No pensé que saldría positiva, que me sumaría a la cifra de envidiosos, pero resultó ser así. Manden buenas vibras”, dijo Sánchez, quien fue recetada para ver documentales de pingüinos para calmar la envidia.