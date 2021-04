"Pero regrésate, la cosa está mejor" dice joven que ya tiene el pasaje comprado

“¡Feliz Día del Diseñador!” decía el mensaje recibido esta tarde por la joven Marisa Fernández, de parte de un amigo con quien no hablaba desde años. Pero el mensaje no era del todo inocente, ya que dicha felicitación vino acompañada al instante por un segundo mensaje que decía: “Mira, ¿será que tú me haces una segunda con un logo?”; un trabajo que Marisa sabe en el fondo que no le pagarán.