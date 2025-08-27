Buques abortan llegada a Venezuela tras ver precios de los toldos en la playa

La operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos sufrió un fuerte contratiempo esta mañana. El Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima se vió obligado a abortar su llegada a las costas venezolanas luego de que sus equipos de espionaje y reconocimiento detectaran los altos precios de los toldos en la playa.

El capitán Richard Haley ofreció declaraciones tras el fallido intento de desembarcar en La Guaira: “Ni siquiera cuando estuve en Iraq sufrí un sol tan abrasivo como el que irradia sobre las costas de Playa Culito al mediodía, por lo que decidimos abortar la misión tras confirmar que nos querían cobrar $50 por toldo, lo que nos habría obligado a dejar empeñada la mitad de nuestra flota para poder cubrir ese gasto inesperado. Eso sin contar los cientos de dólares que nos querían cobrar por el catering de parguito, tostones, rompe colchón y el tumba dictaduras, alimentos sumamente necesarios para poder llevar a cabo la operación, porque todos saben que es imposible luchar contra las drogas con el estómago vacío”, aseveró Haley, mientras un grupo de parqueros anfibios le cobraba $500 por cuidarle el buque.