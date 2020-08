Joven comienza reto de tomar 8 vasos de agua al día y deja sin agua al estado Carabobo

Muchos han aprovechado esta cuarentena para cuidarse más, haciendo ejercicio en casa, aplicándose cremas antes de dormir y hasta tomando la cantidad de agua que necesita el ser humano para funcionar. Un valiente caraqueño, que fue retado por su novia en las redes sociales a tomar 8 vasos de agua al día, sin querer dejó sin agua potable a todo el estado Carabobo, causando que muchos valencianos tuvieran que calmar la sed con lo más cercano que tenían a mano: Polar Light.

Armando Cañones, un joven con una fuerte adicción a la Coca Cola, nos contó sobre su increíble reto: “Marico, jajaja, fue una ladilla en verdad. Lo empecé porque mi novia andaba con una intensidad de que es malísimo desayunar con Frescolita, merendar con Malta y todo eso. La jeva tiene razón, pues, pero yo estaba en negación. Así que me empecé a servir ocho vasos de agua al día. ¡Al día, bro! Eso es demasiado. Me costó muchísimo la primera semana, llegaba a vaso y medio y de vaina. Equis, al final pude y ya me tomo seis vasos, creo que eso es más que suficiente. Pero fue rudo, men, de pana, de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida”.

Por su parte, Silvia Mijares, residente del estado afectado, nos dio su impresión sobre este hecho: “¡COÑO DE LA MADRE! ¡NO PUEDE SER, VERGA! ¡Otra vez sin agua! Me cuenta la hermana del cuñado de mi prima Magaly que no solo es acá en Valencia, sino en todo Carabobo. ¡Todo Carabobo! ¡Lo peor es que siempre le están cayendo a cuentos a uno, que si no hay agua porque no hay luz, que si no hay agua porque una iguana se la tomó, que si no hay agua porque la CIA se robó el agua con un pitillo, que si no hay agua porque no ha llegado todavía el barco que le trae desde Irán! ¿Qué van a inventar ahora, ah? Seguro vienen y nos meten un cuento de que algún caraqueño tenía sed y se la tomó toda, son capaces! ¡Maldita sea Hidrocentro de mierda!”, concluyó la señora Mijares, quien quedó más molesta aún después de toda esa quejadera porque quedó con la garganta seca.