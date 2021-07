Reportan situación de rehenes en fiesta donde hay una chama leyendo la carta astral

A tempranas horas de este martes, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reportaron una toma de rehenes en una zona residencial de Las Mercedes. Se conoce que el motivo del secuestro de 12 personas se debería a que su captora, Stephany Álvarez de 22 años, estaría leyendo la carta astral de cada uno de los retenidos y esperando la hora de nacimiento de un arrocero, quien alegó no saberla, típico cáncer.

Gustavo Adolfo Sánchez, negociador de rehenes de la PNB, habló ante las cámaras para pedir calma a todos los presentes y autorizó la entrega de las peticiones hechas por la secuestradora que no serían más que unos cuarzos ahumados para armonizar las vibras del lugar: “Lo que se vivió aquí como tal fue una situación de rehenes como tal, la sospechosa del delito optó por retener la salida de varios individuos que fueron vilmente obligados a dar información valiosa como su hora de nacimiento. Tras haber sido sustraídos de sus datos, la secuestradora empezó uno a uno a explicar cada documento astral —cabe destacar que estos no estaban debidamente legalizados— lo que vulnera la libertad de cada persona de creer o no creer en la astrología y que además genera un trastorno llamado Estrés Postraumático Por Ladilla De Escuchar Mentiras Basadas En Una Pseudociencia. Al final la negociación prosperó por los esfuerzos de la policía en negociar basándonos en mi signo ascendente en Sagitario y logramos por fin, la liberación de 12 personas que ya están recibiendo ayuda psicológica, médica y esotérica”, sentenció Sánchez mientras se llevaba una botella de ron que quedó a medias como evidencia del caso.

Por su parte, Rafael Quintero, uno de los rehenes liberados por ser Escorpio, contó lo atemorizante que fue estar secuestrado tras unas agónicas 17 horas de lectura de carta astral: “Bro, yo quería venir para acá era a emborracharme, no a saber de signos, ni de planetas en martes o Saturno, ni que mi luna está en escorpio y por eso no me puedo comprometer emocionalmente con nadie, cosa que es cierta, pero yo no quería saberlo”, aseguró Quintero mientras escribía en su biografía de Tinder que estaba vibrando alto.