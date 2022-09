“Están llegando puros chavistas por el Darién”, asegura un señor en Doral que fue ex ministro de Chávez

Ernesto Betancourt, un señor autodenominado como “fiel seguidor del catire Donald Trump” y “antichavista de corazón”, aseguró que todos los venezolanos que están llegando a Estados Unidos luego de cruzar por el Darién son “puros malandros chavistas”, omitiendo por completo su pasado como ministro de Chávez.

Nuestro pasante subpagado, quien no revelaremos qué lugar tuvo que cruzar para llegar al Doral, tomó las declaraciones de Betancourt: “Mira chico, es que a mí me da hasta pena compartir nacionalidad con esas lacras chavistas que están llegando ahora a los gloriosos Estados Unidos de América. Todos esos que salen ahí en los TikToks del Darién vienen toditos de Tocorón, uno se da cuenta por los Nike piratas y el acento que no es del este del este. Cuando yo me vine éramos pura gente de bien, aquí en esta calle donde yo vivo, todos llegamos con nuestras visas de turista, nos quedamos totalmente legal después de los 6 meses permitidos, y solamente teníamos unos millones que nos ganamos honestamente. Venimos y pedimos asilo porque la dictadura narcocomunista nos hizo exiliados dizque por robar una plata. Ahora, ¿estos de ahorita que están llegando? A mi no me representan, y que bailando salsa en Times Square, allí hay que ir es en traje y bien vestido chico. No tienen ni para un pasaje de avión y quieren venir a pedir asilo político igual que uno, ¿quién se creen?, ¿refugiados? Lo que son es unos chavistas que quieren todo regalado”, finalizó Betancourt mientras escondía en la gaveta el portaretrato de su foto abrazando a Chavez en el 2011.