Milicianos reportan primeras bajas tras ser emboscados por el sereno

Una fuerte ventisca azotó al Batallón Miliciano Bolivariano N.º 6.500, dejando al menos 329 resfriados y 25 desmayados, según informaron los cascos azules de la ONU, quienes intentan mediar en el conflicto bélico entre el ejército octogenario y el clima.

Las filas del sereno realizaron la emboscada mientras el batallón disfrutaba de su siesta de las 2:00 p. m., justo antes de la de las 3:00 p. m., dando inicio a lo que los milicianos denominaron “la verdadera Guerra Fría”. “Este ataque insensato y cruel se llevó a cabo en respuesta a una ventana abierta en el batallón, por la cual el feroz sereno ingresó, acabando con cualquier vestigio de juventud. Además, responsabilizamos a ese sereno imperialista, trumpista y anticlapsista de los dolores de rodilla, la hipertensión del general don Fernando, las escaras de la capitana Gloria y del sargento octavo don Vicente, quien se cagó durante el brutal enfrentamiento, dando de baja un colchón de los dormitorios. ¡Nos la vas a pagar, maldito sereno!”, concluyó el comandante del batallón, antes de llamar a los sobrevivientes a formarse para ver televisión española.