Niño se queda sin regalos porque Fospuca taló árbol de navidad

Por instalar un arbolito sin permiso, Fospuca taló el árbol de Navidad de la familia Hernández Pérez y les impuso una multa de $5.000. El incidente ocurrió el 24 de diciembre en Baruta y dejó al niño de la casa sin regalos de Santa.

Conversamos con Enrique Hernández, cabeza de familia y responsable de hablar con el niño: “Chamo, yo no sabía que ahora había que tramitar unos siete permisos diferentes con la alcaldía para poder montar un arbolito. Y si le quieres poner luces, entonces hay que declarar impuestos sobre el consumo eléctrico navideño, según me dijeron los tipos que vinieron para acá. Ahora no solo me tumbaron el arbolito, que fue el único que conseguí a un precio razonable, sino que también me dejaron con esta multa de $5.000. Así no puedo ni comprar un regalo de última hora, porque el carajito le pidió a Santa un Play 5 o un iPhone 15, como si yo trabajara en un ministerio, cuando yo soy un simple taxista. Le va a tocar conformarse con una Polystation”, concluyó Hernández, quien ahora le debe $7.000 más a Fospuca por la basura que generó la tala del arbolito