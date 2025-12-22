Estados Unidos publica video destruyendo narcotrineo

En una nueva escalada en las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos informó hoy del primer ataque contra un vehículo aéreo supuestamente involucrado en el tráfico de drogas en el mar Caribe. En efecto, el Comando Sur ha publicado un video que muestra un narcotrineo con 5 personas a bordo y una cantidad considerable de cajas y paquetes entirrados, que claramente no eran las nuevas muñecas Monster High, en el momento en el que es alcanzado por un misil.

De acuerdo a la información suministrada por el vocero del Departamento de Guerra, que no fue verificada porque hoy un cliente nos invitó a su fiesta de Navidad, el nuevo ataque se produjo en el espacio aéreo internacional: “En el marco de la operación “JoJo Jódete Maduro”, un drone de la Fuerza Aérea interceptó a un narcotrineo, tripulado por 5 narcoterroristastrendearaguistas, el cual transportaba fentanilo como para matar a 18 billones de drogadictos americanos. De inmediato recibimos la orden de disparar, y ahora ese trineo reposa en el fondo del mar. A nuestros compatriotas americanos, les puedo decir que pueden estar tranquilos; si ven a gente doblada en las calles será por algún golpe bajo de algún agente del ICE y no por esta terrible droga que nos azota. ¡Así es que se hace América grande de nuevo!” afirmó el vocero, mientras desestimaba los señalamientos de que el trineo podría haber sido el de Santa Claus.

Conversamos con Iyiyimixys, hermana del tripulante e inocente empresario venezolano, Yeison “Carefentanilo” que nos dio su versión de los hechos: “Carefentanilo era un muchacho trabajador que no le hacía daño a nadie, solo quería llevar un poquito de alegría por todo el continente, esparcir la magia de la Navidad; por eso en el video se ve como si cayera nieve luego de la explosión. En redes lo acusan de ser un monstruo, pero él se la pasaba tranquilito con su pana “Rodolfo el Reno”, siempre los dos con sus naricitas rojas haciendo trineopiruetas, no es justo lo que le hicieron a ese pobre angelito. Pero se van a arrepentir cuando el 24 les llegue carbón en vez de una bolsa de perico, no sé cómo irán a bailar gaitas sin un buen pericazo encima, así no tiene gracia” concluyó Iyiyimixys antes de revelar que tiene otros 8 hermanos que se dedican a lo mismo.