Jugadores de softbol compran cerveza artesanal por error y juego termina en civilizada charla filosófica

Como es su costumbre, un grupo de jugadores de softbol decidieron, para calentar, tomarse unas birras antes de un partido amistoso. Lo que ellos sin embargo no sabían es que las birras eran cervezas artesanales de Social Club; por eso lo que pudo terminar como un partido reñido y complicado, terminó en una hermosa y civilizada charla filosófica.

“Te voy a decir algo: me supieron engañar. La cerveza artesanal no es lo mío, papá, pero esta se llevó mi corazón y me hizo entrar en un proceso de introspección que no te lo logra cualquier cerveza. Fue como si se me abriera la mente. De repente entendí un montón de cosas que tenían rato dándome vuelta en la cabeza. Fue increíble”, aseguró Richard Villalobos, también conocido como “Richard”, catcher y cuarto bate de Los Panas BBC. Mientras abría con el codo su sexta cerveza, Richard agregó: “Tengo ganas de conquistar el mundo, sacar un libro que se llame ‘Los Beneficios del Softbol en la vida cotidiana’, de verdad que entré en un proceso creativo hermoso. Amo esta cerveza artesanal, amo estar vivo y compartir oxígeno con toda la gente que me rodea. Amo poder decir que amo las cosas. La vida es lo mejor”, finalizó Villalobos, mientras se sentaba en el dugout a reflexionar sobre la inmanencia de las cosas.