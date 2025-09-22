Esta semana, la Milicia Bolivariana reforzó los entrenamientos de todos sus efectivos de tercera, cuarta y quinta edad, desplegando drills de merengue táctico, maniobras de “ponerle la cola al marine” y prácticas anti-waterboarding, con el objetivo de preparar la garganta de sus tropas ante un eventual ataque de las fuerzas gringas con miche andino o caña clara.

La Milicia Bolivariana despliega esta semana sus entrenamientos de alta exigencia por plazas, callejones y licorerías de todo el país. Las decenas de milicianos, barrenderos y milicianos que son barrenderos consumen galones de bebidas espirituosas, aguardiente y cocuy de penca mientras realizan operaciones de asalto a cauchos gringos imperialistas, maniobras de infiltración entre postes de luz y técnicas de camuflaje con sacos de arroz y papas ante la altísima probabilidad de que el ejército de los Estados Unidos ataque con su rocío de miche andino a la población. Según informaciones por parte de la milicia, estas actividades buscan reforzar la resistencia, coordinación y capacidad de respuesta de los efectivos ante cualquier eventual ataque etílico enemigo. La única limitación para prolongar los entrenamientos es la escasez de recursos, dado que el bono de guerra no alcanza para más provisiones pero muchos de los soldados aseguran que en la licorería ofrecen créditos para seguir entrenando.