El Instituto Venezolano de Sodomizar Señores (IVSS) informó que el monto actual de la pensión, $1,6 mensuales, será sustituido por un café guayoyo pequeño mensual para cada abuelo con el fin de garantizar que nuestros abuelos estén activos para rebuscarse.



A través de sus cuentas oficiales de Pinterest, Instagram, Tiktok, Habbo Hotel, Discord y Xvideos el IVSS detalló: “Atención a todos los pensionados mayores de 40 años, a partir de este lunes no recibirán el pago de $1,6 mensuales, y en cambio tendrán derecho a 60 mililitros de café negro mensuales que deberán buscar en cualquier sede del Banco de Venezuela, donde verán a un cajero con un termo de café. Sin embargo, el vasito plástico no está incluido por lo que deberán traer el suyo o poner la mano en forma de cucharita. Esta medida cafeínada es para que se despierten y se pongan las pilas, miren que para salir adelante hay que ser vivo, monten un san, una flor de la abundancia o inflen criptomonedas falsas, lo que sea pero no nos molesten”, concluyó el comunicado para que posteriormente publicaran en la página que la pensión se devaluará 10 mililitros.