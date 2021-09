"¿Qué plata? ¡Esto no es ningún banco!" asegura Banco de Venezuela

El presidente del Banco de Venezuela, José Javier Morales, aseguró este martes que el “Banco” de Venezuela, en realidad no es un banco; es solo un kiosco con cajeros automáticos. Agregó que todo este tiempo la gente estuvo equivocada al confundir este kiosco con un ente bancario; por lo tanto, esa plata de la que todos están hablando, no será devuelta.

“Yo no entiendo de qué banco caído están hablando, nosotros cerramos el kiosco hace 1 semana por remodelación. Yo no tengo la culpa que hayan confundido mi kiosco con un banco” declaró Morales sobre la situación de su banco —disculpen, kiosco, no nos acostumbramos—: “Y me preguntan por plata, yo no sé de qué plata están hablando ellos. Además en este kiosco tengo un letrero que lo dice clarito, “no hacemos devoluciones” así que para acá no vengan a pedir absolutamente nada, nosotros somos personas bien humildes que estamos trabajando todos los días para asegurar venderle su refresquito y su cigarrito detallado a la gente que vive por aquí. No nos hagan más preguntas, que no diremos absolutamente nada”, finalizó Morales, mientras se montaba en un carro del año comprado gracias a las ventas de su humilde kiosco.