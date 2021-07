OMS reconoce esfuerzo de ambulatorio venezolano por cumplir todas las medidas sanitarias para criar chivos

Este miércoles, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, reconoció el esfuerzo de un ambulatorio ubicado en Cagua por cumplir todas las medidas sanitarias requeridas para la crianza de la especie Capra aegagrus hircus, mejor conocida como “chivo” entre la población venezolana.

“He recibido varias fotos de ambulatorios venezolanos que no cuentan con esos suplementos mínimos que se necesitan para atender a seres humanos, como curitas, alcohol o inyecciones; pero como emprendedores que son los venezolanos, vieron una mejor idea de negocio mucho más factible: la crianza y manutención de chivos”, comentó Adhanom, sobre esta nueva iniciativa de convertir a los hospitales venezolanos en recintos aptos para la cría de estos animales, en lugar de usarlos para atender personas. “Observando varias fotos me pude dar cuenta que muchos cuartos de los ambulatorios ya tienen moho, hongos, bacterias, ¡hasta gamelote y otras vegetaciones exóticas! Todo esto sumado al calor por la falta de aire acondicionado y a que desde hace días no les llega agua nos permite decir que tiene todas las condiciones requeridas para que estos animalitos puedan vivir. Eso sí, no todo son felicitaciones: pude ver los baños del establecimiento y tengo que admitir que están muy precarios hasta para los chivos, deben invertir un poco en sanidad para que no se enfermen”, finalizó Adhanom mientras le preguntaba a uno de sus colegas que a qué se refieren los venezolanos cuando dicen “chivo que se devuelve se esnuca”.