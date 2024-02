Desmantelan red de corrupción en oficina anticorrupción

Una red de corrupción conformada por funcionarios de la oficina anticorrupción del gobierno venezolano fue desmantelada según un comunicado emitido por el Ministerio Público, el cual explica que los implicados cobraban a los corruptos para mantenerlos fuera de las investigaciones. Pero gracias a la unidad K9 entrenada para oler licitaciones falsas, efectivo de sobornos y gorditos con chemises rosadas pegaditas, se pudo desarticular este grupo criminal, el cual quedará tras las rejas a menos que le pasen un pollo en brasa a la unidad K9.

Tras escuchar argumentos, ofertas de yates y de camionetas 4, 5 y 6 runner por parte de los acusados, el juez emitió la sentencia: “En esta institución nos tomamos la justicia muy en serio, estamos comprometidos para acabar con la corrupción generalizada que destruye nuestro país, así que basado en la evidencia de los testigos, en 3,500 verdes que me dieron disimuladamente en una carpeta y en mis ganas de tener unos Apple Vision Pro, el jurado desestima los cargos de corrupción contra los funcionarios de la oficina anticorrupción y los declara inocentes, siempre y cuando me rescaten con una vainita cada 15 y último. Además, sentencio a los policías que iniciaron esta investigación a usar un disfraz de ranita porque se pasaron de sapos, ¿no se podían quedar callados?, a ustedes no les afecta si alguien se roba el presupuesto de la escuela de sus hijos o si el ambulatorio donde tienen a sus abuelas no tiene ni luz, así que bájenle a esa investigadera loca que no estamos en un episodio de CSI”, concluyó el juez antes de golpear el estrado con un martillito que chilla porque se robaron el presupuesto para uno de madera.