Policía revisa celular y desiste de matraquear tras ver app del Banco Bicentenario

Ricardo Gutiérrrez, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo en total flagrancia al joven Arturo Villamizar mientras circulaba con el carnet estudiantil sin apostillar. El efectivo de inmediato aplicó el procedimiento de rutina y se pasó el derecho a la privacidad por el recto para revisarle el teléfono a Arturo. Justo cuando se disponía a exigirle $2.000 para agilizar el ̶s̶e̶c̶u̶e̶s̶t̶r̶o̶ procedimiento policial, observó la aplicación del Banco Bicentenario en el celular y desistió del matraqueo por lástima.

Mientras pedía colaboraciones en su alcabala para comprar un Corsa tuneado, el funcionario concedió una entrevista a nuestro pasante subpagado que estaba retenido por tener vencido el RCV de los zapatos: “Me dió una paja con el ciudadano. Al principio yo andaba activo para sacarle plata de donde fuera: le sembré como 15 porros y hasta una mata de pimentón en la maleta. Me inventé como 12 leyes y lo acusé de verme feo, pero al final le revisé el dispositivo de tipo teléfono y cuando vi la aplicación del Bicentenario de una supe que ahí no iba a sacar ni 5 bolos, hasta me provocó brindarle el almuerzo con lo que le robé al chamo anterior”, sentenció el funcionario de la gloriosa PNB justo antes de acusar de magnicidio a un chamo que solo tenía cara de sifrino.