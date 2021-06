Ciudad con todos los carros parados consigue forma de tener cola

Caracas es una ciudad que se enorgullece por el Ávila, por ser la ciudad de los bodegones rojos, y de ser caótica, no importan las circunstancias. La cantidad de huecos en las calles y mecánicos que no saben qué hacer han dejado todos los carros de la capital parados por repuestos. Aún así, hoy cientos de ciudadanos se vieron atascados en cola en todas las vías principales.

Carlos Mejía fue uno de los desafortunados de estar atrapado en tráfico, a pesar de que ningún carro funciona: “Verga, hermano, no puede ser, vale. Uno va a hacer una diligencia rapidito y más se tarda uno yendo y viniendo que haciendo la broma, y eso que te estoy hablando del Saime. Me acontenta que estemos regresando a la normalidad poco a poco, a pesar de que ni el uno por ciento del país está vacunado, pero coño, algo que no extrañaba eran estas colas bárbaras de Caracas. Entre los carros que no se mueven, las motos de malandro, las de delivery, los ciclistas, los peatones que te caminan encima, el huevón que piensa que tocar corneta durísima va a hacer que la cola ande más rápido, ¡esto es caótico otra vez! ¡No entiendo! Todos los talleres están hasta las metras y nadie tiene el carro funcional y aún así estamos en este peo”, comentó Mejía, quien cuando emigre dirá que extraña Caracas.