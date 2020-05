Trader que es su propio jefe cumple 2 meses sin pagarse la quincena

Estéfano Estaffo, licenciado en administración aduanera, ex-gestor de licencias de conducir y ahora trader, afirmó que a pesar de ser su propio jefe del trading, forex y nsfw, no ha logrado pagarse ninguna quincena en 2 meses. Fuentes cercanas afirman que la razón por la que no ha logrado hacer rentable su negocio sería porque él joven en realidad no sabe nada de lo que está haciendo.

«Esto de ser tu propio jefe es difícil porque también eres tu propio empleado, tu secretaria y tu conserje». – Estéfano Estaffo

Estaffo, quién dice ser “italo venezolano 100%” en cada conversación, aseguró: “He tenido algunos días de profit gracias a los gaps provenientes del swing, sobre todo cuando las barreras están bajas. ¿Me entiendes? Yo ando todo el día daytrading. Pero el trabajo que realmente hago es ver como unas rayitas que suben y bajan. Siempre tengo que revisar en Youtube a ver qué significa porque te explico, a veces las gráficas del bitcoin hacen la forma de la vela, el martillo o el chigüire. Una de esas tres es la que me convertirá en millonario. El punto es que a pesar de ser un experto en esto, no he logrado pagarme ninguna quincena a mí mismo, al boss. Es que esto de ser tu propio jefe es difícil porque también eres tu propio empleado, tu secretaria y tu conserje, entonces ¿cómo haces para pagarme mis propias quincenas si las rayitas se fueron todas hacia abajo? Yo pensaba que esto del trading era algo más relajado como lo vi en una publicidad que me hizo un youtuber. Me prometieron que la plata se multiplicaría, pero lo único que se multiplicó fue las deudas a los amigos míos. Ahora los desgraciados esos no me quieren prestar ni 50 dólares”, afirmó Estaffo mientras veía una posible inversión en el san que está llevando su tía.