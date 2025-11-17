USS Gerald Ford hace caballito frente a Los Roques

El portaaviones americano USS Gerald R. Ford no sólo ingresó al Mar Caribe, sino que se encuentra en estos momentos haciendo maniobras de caballito frente a la isla Los Roques, piques contras los otros buques de guerra y poniéndo Esclava Remix a todo volumen, todo frente a las indefensas tropas de las FANB desplegados en el sector.

Así lo constató el Secretario de Estado y encargado de cambiarle los pañales a Trump, Marco Rubio: “Estas maniobras forman parte de una estrategia de presión, con la que queremos establecer superioridad. De esta forma, las FANB quedan oficialmente al tanto de que no nos importan sus radares, satélites ni papagayos de inteligencia. De todos modos les pedimos que no se preocupen mucho todavía, no queremos causar más bajas por yeyos, porque por los momentos no vamos a hacer nada, ¿o si? No lo sé, no lo hemos decidido, pero podríamos, ¿o no? ¿Quién sabe?”, explicó Rubio, mientras ordenaba un despliegue de aeropiruetas con los F-35 sobre la Orchilla.