HERMOSO: Muere y entra al cielo por no haberle cambiado la clave de Netflix a su ex

Hoy el Cielo da la bienvenida a una de las almas más puras y nobles de las últimas décadas. Enrique Tamayo partió del plano terrenal esta mañana en Caracas, y fue recibido entre aplausos y clamores en las puertas del Paraíso, luego de haber fallecido sin haberle cambiado la contraseña de Netflix, sabiendo que su ex novio, Juan De Armas, siguió utilizando su cuenta durante los últimos 4 años.

Nuestro pasante —a quien tuvimos que causarle un paro respiratorio para que se pudiera asomar al Cielo— entrevistó a Yakcson, uno de los ángeles que custodiaba las puertas del sagrado recinto: “¡Estoy impactado, abrumado, temblando de la emoción! Enrique es, sin duda, parte del top 10 de almas aquí. Es muy lamentable cómo falleció —electrocutado por intentar resolver un cableado de Cantv— y sentimos mucha lástima por su familia y amigos, pero aquí estamos de fiesta. Le pregunté a Enrique ‘¿sabes por qué estás aquí?’ Y muy confundido me dijo que no, es muy modesto. Nos pusimos a hablar y me comentó que sabía que su ex usaba su clave de Netflix y compartían cuenta de Spotify, y al terminar su relación no le pareció razonable quitarle el entretenimiento a su ex pareja, porque le parecía un derecho humano poder ver las obras de Ryan Murphy y que sabía que su ex necesitaría usar Spotify para llorar escuchando toda la discografía de Taylor Swift. Nunca le pasó por la mente quitarle los accesos. Teníamos tiempo sin recibir un alma así de buena, creíamos que toda la esperanza de la Humanidad había desaparecido. Ya teníamos un plan para destruir la tierra y empezar de nuevo de lo chimbo que estaban las cosas allá”, dijo el ángel, momentos antes que nuestro pasante regresara a la vida.

Por su parte, Juan de Armas comentó unas breves palabras sobre la partida de Enrique: “Estoy demasiado triste por la muerte de Kike, pero feliz de que pude compartir tanto tiempo con él, y aún más agradecido de poder usar su Netflix todo este tiempo. Al principio le pedí que me lo dejara un ratico más, mientras terminaba de ver Grey’s Anatomy —iba por la 2da temporada— pero después me dejó la cuenta. ¿Lo puedes creer? Me dijo que no me preocupara, que no iba a cambiarle la clave. Él de pana que era un ángel, tenía un alma muy noble, no debí haberle terminado por comerse la puntica de mi empanada”.