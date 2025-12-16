El presidente de los Estados Unidos y del club de fans de Donald Trump, Donald Trump, firmó este lunes 986 órdenes ejecutivas, entre las que resaltó una catalogando la guarapita casera –la cual ha causado graves peas lloronas, cachos y divorcios– como un arma de destrucción masiva.

Tras firmar una orden ejecutiva declarándose emperador supremo de la galaxia, Trump ofreció detalles sobre su decisión de catalogar la guarapita casera de una manera tan extrema: “Hoy doy un paso muy importante, el más importante, para proteger a los estadounidenses del incesante flagelo por parte de la mortal guarapita casera, que está inundando nuestro país por culpa del Tren de Aragua, el Tren del Llano y Thomas el Trencito. La traen para acá en sus guarapi-lanchas y aniquilan a nuestros ciudadanos, que normalmente no aguantan dos cervezas porque comienzan a beber a los 21 y no a los 15. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente este elixir de satanás como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es. Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han terminado entre 200.000 y 300.000 matrimonios debido a los estragos que este licor”, concluyó Trump, mientras firmaba una orden ejecutiva exigiendo que le entreguen otro McCombo para el almuerzo.