Chama pide día libre porque no consigue su bolígrafo preferido

Esta mañana Luisa Cadenas pidió desesperadamente a su jefe que por favor le diera el día libre, pues no ha podido escribir sus metas y manifestaciones del día en su libretica especial por no haber podido encontrar su bolígrafo favorito. En vez de dedicarse a algo productivo, la joven planea dedicar la jornada a ubicar el bolígrafo, que apenas usó anoche cuando escribió 5 cosas por las que está agradecida.

Logramos hablar con Luisa rápidamente, en medio de su desespero y frenesí: “Broder, ya va, o sea, siento que me estoy volviendo loca. Te lo juro por mi vida que yo usé mi bolígrafo —un Pilot que escribe riquísimo, ¡no sabes!— y lo dejé aquí mismo al lado de mi cuadernito de siempre. No puedo escribir nada sin ese bolígrafo. Es que, o sea, se me daña el cuaderno. Míralo, está todo escrito en esa tinta negra gruesita, no puedo joderlo escribiendo con un Kilométrico azul así de repente, ¡para eso abro otro cuadernito y ya! Lo tengo demasiado lindo para que se me venga a arruinar así. No, no, no puede ser. Yo de pana te lo juro que no puedo seguir con mi día si no encuentro ese bolígrafo. Se lo tuve que decir a mi jefe con toda la pena del mundo pero es que no me puedo concentrar, no puedo trabajar bien hasta que sepa que recuperé el bolígrafo. ¿Dónde lo habré dejado? Es que no entiendo, de pana que no entiendo”, dijo Luisa, quien no se había percatado de que tenía el bolígrafo apoyado sobre su oreja.