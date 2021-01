Barquisimetano se confunde y entra por error en videochat de La Pastora Divina 

Todos los 14 de enero se celebra el día de la Divina Pastora, en el que es tradición acompañar a la Virgen a hacer una peregrinación por las calles de Barquisimeto. Sin embargo este año, debido a la pandemia del Covid-19, las autoridades eclesiásticas pidieron a los fieles seguir a la procesión a través de plataformas digitales como Youtube. Por esta razón hoy, en una honesta confusión, el barquisimetano Oswaldo Muñoz ingresó en un videochat con la Pastora Divina, llevándose una gran sorpresa al ver que su streaming no era parte de la advocación mariana.

Muñoz, quien pudo hablar con nosotros después de rezar los 37 misterios del Rosario, nos habló más del percance tecnológico: “Madre mía purísima, ¡qué susto llevé! Yo solo quería ser parte de la peregrinación porque es una tradición que siempre hago con mi familia, todos los años, sin falta. Y me agarró de sorpresa cuando vi que iba a ser dizque virtual, cosa que me sorprendió porque yo no soy muy bueno con las computadoras. Así que puse en el buscador ese de Yahoo “Divina Pastora” pensando que no iba a haber más de una opción, y me salió ese chorrero de links. Y caramba, la dislexia me ganó una. Le dí a la primera opción que era algo dizque ‘4cam’ y terminé en un videochat de la Pastora Divina, que resulta ser una jovencita con grandes atributos, pero que creo que necesita a la Virgencita en su vida, necesita cubrirse y ser un poco más modesta. Me di tremendo susto, lo único que pude hacer fue empezar a cantar todas las canciones marianas que me sé, con la esperanza de que la Virgen interviniera y me cerrara la pantalla o algo”, dijo Muñoz, quien espera que el accidente no se repita con el día de la Santísima Trinidad.