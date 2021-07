Tiktoker recomienda accesible restaurante donde cenó por tan solo 28 cestas básicas

A veces, para el ser humano, montarse en un avión no es la única forma de viajar, también se puede hacer leyendo El Principito o usando drogas ancestrales de DMT natural, así fue el caso de Maritza Fernández, una caraqueña que al no tener pasaporte optó por una excursión extracorporal y terminó retenida en “el cuartico” de inmigración del Aeropuerto Internacional Astral de Fort Lauderdale por no poseer el documento legal de viaje.