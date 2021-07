Gobierno mete preso a opositor por... por... porque sí

El ex candidato a la gobernación, ex ministro, ex vicepresidente, ex diputado de la AN, ex protector y ex persona de confianza del chavismo, Elias Jaua, denunció este martes que personeros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) le voltearon su lonchera de los Thundercats en el anuncio de su postulación para la candidatura a las elecciones regionales del mes de noviembre. Esta sería la última agresión registrada hacia el político de izquierda tras sufrir un lepe con la mano mojada en un evento de pensadores socialistas.