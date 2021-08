Vigilante pide los antecedentes penales para salir del supermercado

Mario Gutiérrez, dueño de la agencia de publicidad “Manguangua Digital”, ubicada en Charallave, es conocido por utilizar frecuentemente la frase “aquí todos somos familia” para referirse a sus empleados. Sin embargo los empleados temen que Gutiérrez no use esta oración para aumentar la confianza con ellos, pues recién descubrieron que su familia tiene 2 años que no come bien; sus subordinados sospechan que este futuro también le espera —seguramente— a ellos.