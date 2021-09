"Bebé te amo, perdón", dice redactor de esta nota que montó cachos

¡Hola, mi amor! Soy yo. ¿Cómo que yo? ¡Santi, tu pollito de colores! Tuve que contactar al Chigüire para redactarte esto, porque no tengo cómo comunicarme contigo. No me atiendes. Ni siquiera si intento llamarte del teléfono de alguien más. Te repico y no me llamas. Me dejas en visto. Me bloqueaste de todos lados. Lo bueno es que no le tuve que dar plata al Chigüire, solo con ofrecerle unas cervezas al pasante bastó, pero eso no es lo que importa… Sofi, bebé, mi curruncunchú: en serio perdóname, yo no quise… bueno, sí quise en el fondo montarte cachos con tu mejor amiga, pero para mí tampoco es fácil, te fuiste hace 1 semana a España y un hombre tiene sus necesidades, ¿acaso no lo viste en la pirámide de Maslow? Anda gordita, desbloquéame, hablemos esto como unos adultos, te extraño demasiado, tengo una franela tuya aquí abrazándola fuerte, aunque no sé si es tuya porque huele más a Mafer. No me castigues más, prometo cambiar, prometo dejar de decirte cosas raras en el sexo como “grítame mi signo”, pero no me dejes, yo voy a cambiar.

Siempre tuyo… y de Mafer (jajaja, no mentira gordi, un chiste para que te rías), tu gran amor, Santiago el matatán Alfonzo.