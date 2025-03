La Unión Europea aumenta el gasto militar

Del otro lado del Atlántico, los líderes de la Unión Europea pactaron incrementar el gasto militar para proteger a sus ciudadanos ante la amenaza rusa en Ucrania. Se estima que esta movilización costará 800 mil millones de euros, el equivalente a un montón de armamento o a un solo croissant de chocolate frente a la torre Eiffel.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que acelerarán los instrumentos y financiación para reforzar la seguridad, y se identificó como prioritaria la defensa aérea, ya que se estima que algunos de los aviones de guerra fabricados en Rusia sí pueden volar por más de 30 segundos sin caerse.

Estados Unidos retira la licencia de Chevron para operar en Venezuela

El presidente y único usuario de su propia red social, Donald Trump, retiró la licencia para operar en Venezuela a la petrolera Chevron. Sin esta licencia, el gobierno venezolano dejará de percibir 3.100 millones de dólares este año, así que en vez de comprar 99 baberos Gucci, esta semana Maduro tendrá que conformarse con 98.

La medida responde a que Nicolás Maduro incumplió los acuerdos para garantizar transparencia en las elecciones presidenciales de 2024, para recibir a los inmigrantes deportados así como el tratado para que deje de compartir su contraseña de Disney+ con todos los ministros.

En un acto lleno de gente que no quería esta ahí, Maduro respondió al retiro de la licencia asegurando que él seguirá produciendo y que la medida solo afecta a la empresa estadounidense, sin embargo, fuentes lejanas al mandatario aseguran que lo vieron llorando mientras eliminaba juguetes de su wishlist de Amazon.

Migración venezolana ya no aspira a llegar a Estados Unidos

Ante los cambios políticos en Estados Unidos los migrantes venezolanos que cruzaron la selva del Darién ahora navegan de regreso desde Panamá hasta Colombia, buscando un lugar que les permita huir de una crisis humanitaria sin ser considerados “ilegales”.

El flujo migratorio se transforma pero no disminuye porque la crisis económica, social, la persecución política, el colapso de los servicios de salud y los conciertos de Aran One no se han solventado, y aunque algunos desesperanzados vuelven a Venezuela, la mayoría apuntan a lugares más prósperos como Brasil, España, Argentina o Asgard.

La inflación en Venezuela va en aumento

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), reveló que en el país la inflación subió 12,8% durante febrero, y que el bolívar sigue perdiendo valor más rápido que las empanadas de la mañana cuando suena el timbre de salida de un colegio.

El salario mínimo y las pensiones tabuladas en 130 bolívares cayeron por debajo de los 2 dólares y la crisis se endureció. Basta con dar una vuelta por cualquier ciudad del país para darse cuenta que sobran los comercios cerrados o vacíos, y que la pregunta más común después de “¿te puedo pagar el lunes?” es “¿y tú a dónde vas a emigrar?”.

Excarcelan a periodista víctima de detención arbitraria

En la madrugada del 7 de marzo excarcelaron al periodista de sucesos Román Camacho, quien es víctima de la censura e imputado por incitación al odio, obstrucción de la justicia y difusión de noticias falsas. Una razón más para usar Noticias Sin Filtros y borrarte ese tatuaje de la firma de Chávez de la nuca.

Camacho sigue bajo investigación y no puede hablar del caso, al igual que 10 periodistas más que fueron detenidos en el marco de las protestas post electorales, quienes fueron excarcelados pero siguen con causas judiciales abiertas. A este paso esperemos que no terminen mudando la facultad de comunicación social de alguna universidad al Helicoide.