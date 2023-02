Escasez de opositores obliga a Diosdado a amenazar chucherías en televisión

Diosdado Cabello, presidente del PSUV y host televisivo favorito de los milicianos, utilizó nuevamente su programa El Mazo Dando para amenazar el nuevo mal capitalista que aterroriza a la población, las chucherías.

Cabello, el único ser capaz de literalmente robarle dulces a un niño, aseguró: “¿Qué se hicieron todos los opositores? ¿Ah? Esta mañana bajé a la mazmorra y vi que ya estaban todos presos. Pero no importa compadre, aquí seguimos en la lucha anticapitalista, antiimperialista y antiazucarista. Ahhh, que no se me duerman esos chocolaticos que están poniendo gordo al pueblo bolivariano que tanto nos costó que rebajase, ¡no lo vamos a permitir! ¿Cómo van a costar $3? ¡Usureros! Están robando al pueblo su dinero y su salud. ¡Dulcito que vea por ahí, dulcito que despedazaré con mis dientes para que sienta la verdadera furia de los hijos de Chavez!”, concluyó Diosdado, mientras le tiraba el mazo en la cara a un niño apunto de comerse un snickers.