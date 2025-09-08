Suben las tensiones militares: A miliciano le da un yeyo

Miraflores tiembla ante el fuerte aumento de tensión en las Fuerzas Armadas, donde recientemente un miliciano sufrió de un ataque tipo yeyo ocasionado por un aumento de presión arterial y un déficit nutricional producto de un exceso de harina del CLAP.



El ministro de defensa de Maduro, el General del amor mayor super bigote fase 3, Vladimir Padrino, dió a conocer la baja desde un bunker decorado con hojas que él mismo recolectó: “Mayday mayday, nos informan que tenemos un miliciano caído por no desayunar, esto seguro es obra del capitalismo salvaje. Necesitamos que envíen un paquete de ayuda cargado de losartán, tapioca y un disco de José José para animar a la tropa, no podemos dejar que este fiel soldado sufra ese yeyo sin ponerle un caramelito bajo la lengua, manden 80 millones de milicianos más para ayudarlo” ordenó el funcionario. Mientras tanto, en los batallones ya iniciaron los ejercicios para mejorar la tensión, así como una reducción de sal y de los episodios de El Zorro en VHS para evitar acelerar mucho el corazón de los fieles integrantes de las legiones de octogenarios de Maduro.