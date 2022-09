Se filtra vídeo de Dua Lipa dándole 20 dólares a un policía

La popular cantante Dua Lipa ha dado mucho de qué hablar en nuestro país recientemente, gracias a varios videos que se han viralizado en los que demuestra su venezolanidad diciendo coño de la madre o bailando salsa; pero el día de ayer la artista rompió el venecómetro al ser grabada por varios paparazzis dándole 20 dólares a un policía que la paró en una alcabala.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar a la mismísima creadora de la bisexualidad, Dua Lipa, parte de su declaración fue: “Yo en mi corazón son tan venezolana como El Ávila, desde que trabajo con venezolanos yo decidí cambiar mi personalidad totalmente, quería vivir todas las experiencias, pronto viajaré a Maracaibo porque me dicen que además de que se come divino, tampoco hay luz, creo que es importante conectarse con la humanidad de esa forma. El vídeo que se filtró, no voy a negarlo, sí fui yo, pero ¿qué iba a hacer? Ustedes saben que contra pacos no hay nada que intentar más que soltar plata. Intenté cantarle una canción mía, pero él solo escuchaba salsa, ni modo”, finalizó Dua Lipa quien pensaba sacarse el pasaporte venezolano para vivir la experiencia al 100%.