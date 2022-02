Rue se postula a alcaldesa del PSUV para conseguir drogas más fácilmente

Rue Bennett, el personaje protagonista de la serie “Euphoria” conocido por sus problemas de adicción, aseguró este lunes haber tomado la mejor decisión de su vida al postularse como candidata a alcaldesa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Zulia. Rue afirmó que hizo esto no por su ideología política, cosa que la tiene absolutamente sin cuidado, sino por querer su perico gratis y sin tanto trauma.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a cubrir la rueda de prensa; mientras nuestro reportero se debatía entre si pedirle un autógrafo o un blunt, Rue afirmó lo siguiente: “Tengo un mensaje para todos los que me conocen. Jules: donde quiera que estés, eres tremenda mosquita muerta. Cassie: deja de cogerte al ex de tu mejor amiga, esas vainas no se hacen, hasta yo lo sé y mira que mi juicio no es el mejor. Fezco: ya no te necesito. Ahora soy mi propio jefe y dealer. Eso sí, cuando esté en la buena no vengas a buscarme, jamás olvidaré como me trataste. Dicho esto, solo voy a pedir que apoyen mi postulación. Prometo que no me voy a robar la mercancía; bueno, un poquito ¿pero acaso no un montón de alcaldes de acá lo están haciendo? Supe que Venezuela era excelente opción cuando vi que aquí está normalizado el uso de estupefacientes y el narcotráfico es algo bastante común. Yo sé que todavía no cumplo los 18 pero eso no es lo importante, si yo gano como alcaldesa les aseguro que en sus mesas nunca faltará el potecito de perico al lado del azúcar y todos aprenderán a hacer parkour. ¡Voten por mí y se acabarán los drug tests!”, aseguró Rue mientras buscaba una tienda de maletas en internet.