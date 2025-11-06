FANB despliega portaaviones inflable de Temu en respuesta a EEUU

Las Fuerzas Armadas de Nicolás Bigotudo, FANB, como respuesta a los portaaviones estadounidenses en el mar Caribe, hicieron una demostración de su capacidad bélica desplegando portaaviones inflables de Temu de máxima tecnología frente a las costas del país.



Desde una camioneta 4Runner inflable lo anunció el ministro de defensa, Vladimir Padrino López: “El enemigo va a quedar loco cuando vea que la FANB tiene portaaviones, tanques y hasta monopatines inflables listos para combatirlos, el plan era disuadirlos para que desperdicien munición pero luego nos quedaron tan bellos los señuelos que decidimos hacerles videos de tiktok y revelar todo el plan. Ahora nos toca aprender a usar nuestros armamento inflable para pelear, pero no es un problema porque ya tenemos a miles de milicianos entrenando con los mejores instructores de globomagia de la región, más de 20 payasitos por batallón están entrenandonos en esta letal arte marcial” concluyó Padrino antes de ordenar construirle un búnker de papel maché.