EE.UU suspende operación en Venezuela porque periodista mayamero filtró el plan ultrasecreto

El Pentágono acaba de confirmar la suspensión total de sus operaciones en el mar caribe al norte de Venezuela, luego de que el periodista mayamero Oswaldo Castaño filtrara todos los datos, detalles y secretos del plan confidencial de los EE.UU en su cuenta de X.





Pete Hegseth, secretario de defensa y experto en guerra de tercera generación contra peñeros, reveló que se vio obligado a tomar la decisión tras ver todos los datos confidenciales publicados en el perfil de Instagram OswaldoNews24TicTac: “Es muy triste, pero lamentablemente nos vimos obligados a cancelar todo por motivos de seguridad nacional. Teníamos los buques, los portaviones, los aviones, helicópteros y hasta un megazord desplegado para llevar a cabo el plan, pero este señor lo arruinó todo publicando nuestro plan en X para recibir 30 me gustas. Debo admitir, realmente nosotros le dimos toda esa información confidencial, junto a cientos de periodistas venezolanos en Miami, pero era sólo para que montaran algunos emojis de fueguito en las historias o publicaran tweets diciendo ‘tic, tac’, ¿sí me entienden? Jamás pensé que abusarían de la confianza de tal manera. Bueno, fue divertido mientras duró, pero hasta aquí llegó la operación en el caribe”, afirmó Hegseth entre lágrimas, dándose cuenta que no podría explotar más peñeros como si fuera Call of Duty.