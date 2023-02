Diosdado explica desde jacuzzi en el estadio que no hay dinero para pagar a los maestros

El administrador del grupo de Facebook “Full Rustiqueo Montados En Opositores 4×4 Venezuela Tuning” y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró desde la comodidad del jacuzzi de un gigantesco estadio de béisbol recién inaugurado que la prioridad del gobierno de Nicolás Maduro es aumentar los sueldos de los empleados públicos, pero que “por culpa de las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos no hay dinero para eso”.

“Si alguien en este país está preocupado por el salario de los venezolanos somos Maduro, mis 500 esclavas vietnamitas y yo. No hay reunión sindicalista donde mi presidente obeso, perdón, obrero, no busque alternativas para garantizar el salario de los trabajadores, trabajadoras y trabajadoros. De hecho, Maduro siempre anda dándole vueltas al asunto, siempre está pensando cómo aumentar esos salarios mientras prepara su batido de caviar con langosta y arequipe, pero la verdad que todos los venezolanos deben saber es que estas sanciones criminales nos tienen raspando la olla. Los maestros de este país pasan trabajo por culpa del imperio delincuente de Estados Unidos, eso lo sé yo porque los he visto pariendo para pagar la camionetica desde mi 5Runner blindada full equipo con alfombras de oro sólido”, afirmó Cabello mientras le daba un billete de 500 euros a su asistente para que le comprara unos tequeños.